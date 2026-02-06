Milano Cortina: Salis, banco di prova per alleggerire tensioni internazionali

GENOVA, 06 FEB - "La cerimonia d'apertura è un'emozione che si rinnova ogni volta come fosse nuova. E' ogni volta la consapevolezza di vedere quanto è importante lo sport nel mondo e quanto sia fondamentale anche per le relazioni internazionali. In questo momento di grande tensione internazionale sicuramente le Olimpiadi potrebbero essere un grande banco di prova per poter alleggerire questa tensione e poter sviluppare dei nuovi equilibri internazionali". Per Silvia Salis, attuale sindaca di Genova, parlare di Olimpiadi significa ricordare la doppia avventura da atleta partecipante a Pechino 2008 e Londra 2012. Ma nella nuova veste politica anche la visione dei giochi è differente. "Sapete che alle Olimpiadi ci sono tutti i più importanti capi di stato del pianeta e credo che in questo momento sia, come posso dire, auspicabile che in occasione di un evento felice come le Olimpiadi si possa trovare poi la forza anche di trovare altri tipi di equilibri. Ne ho parlato qualche giorno fa al New York Times che mi ha intervistato proprio su l'importanza dell'aspetto geopolitico nelle relazioni internazionali anche attraverso lo sport". Da spettatrice invece seguirà i giochi con un occhio di riguardo per una disciplina in particolare: "Devo dire che visto dal vivo, e ho avuto modo di farlo alle Olimpiadi invernali in Corea, lo short track è veramente molto emozionante, la staffetta soprattutto è qualcosa di incredibile".