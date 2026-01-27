Milano Cortina, Sala: 'Ci sarà qualche disagio ma gestiremo bene tutto'

MILANO, 27 GEN - "Noi reputiamo che a Milano vengano 400.000 persone più del solito", in occasione delle Olimpiadi invernali, "che è un tema, ma se ci pensate durante il Salone del mobile ne arrivano anche altrettante e ancora di più quindi credo che gestiremo bene la situazione". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in diretta a Rtl 102.5, parlando dei disagi che potrebbero esserci in città per i Giochi. "Vedo ovviamente qualche necessario disagio per la città. Il prefetto, e io rispetto la decisione, ha deciso di chiudere le scuole il giorno prima - ha aggiunto -. Non sarà facile muoversi quel giorno, però non vedo il rischio di overtourism. Le Olimpiadi invernali sono diverse da quelle estive, hanno un peso importantissimo dal punto di vista reputazionale per quello che lasciano, pensate come immagine a Torino 2006". "Ma è chiaro che sono a febbraio e sono divise in varie location. Non è che c'è da immaginare che arriveranno milioni di persone", ha concluso.