Milano Cortina: riaperta la ferrovia della Pusteria

BOLZANO, 05 FEB - Dopo essere stata messa in sicurezza, alle ore 18.20, è stata ripristinata la circolazione sulla linea ferroviaria della Val Pusteria e i treni hanno ripreso a viaggiare secondo l'orario previsto. Non è stata ancora riaperta al traffico, invece, la strada provinciale 149 tra Rio Pusteria e la frazione di Maranza: sono nel frattempo aperte altre due vie per consentire la circolazione alla popolazione locale e domattinasaranno eseguiti i lavori necessari a ripristinare la circolazione in sicurezza anche sulla SP 149: dovranno essere risanati l'asfalto, i guardrail e le barriere paramassi. Solo a quel punto sarà riaperta la viabilità a pieno regime. La strada per Maranza è chiusa dal primo pomeriggio, in seguito a un episodio di caduta massi. Per lo stesso motivo, ovvero garantire la piena sicurezza sulla tratta, era stata interrotta, più a valle, anche la circolazione ferroviaria, tra Fortezza e Vandoies. La situazione è stata valutata dal Servizio strade e dai geologi della Provincia, sono state disposte le adeguate e necessarie misure di sicurezza ed è stata conseguentemente disposta la riapertura al traffico ferroviario. Nelle ore della chiusura al traffico ferroviario, in Val Pusteria è circolato un servizio di autobus sostitutivo.

