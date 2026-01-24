Giornale di Brescia
Milano Cortina: Piantedosi, Ice in Italia? Al momento non ci risulta

ROMA, 24 GEN - "Premesso che al momento non ci risulta in questa fase, ma anche se fosse, le delegazioni straniere all'interno del loro ordinamento scelgono loro a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse. Non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del forum internazionale del turismo a Milano rispondendo a una domanda in merito alla possibilità che agenti americani dell'Ice possano arrivare in Italia per supportare la sicurezza alle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

