Milano Cortina: Luongo, grazie ai carabinieri che vigileranno sui Giochi

MILANO, 06 FEB - Si è svolta questa mattina nella caserma "Ugolini" di via della Moscova, a Milano, la visita del comandante generale dei carabinieri, generale di corpo d'armata Salvatore Luongo, al comando Legione carabinieri 'Lombardia'. Luongo è stato accolto dal Comandante interregionale, generale di corpo d'armata Riccardo Galletta e dal comandante della Legione carabinieri "Lombardia", generale di divisione Giuseppe De Riggi. L'incontro si è tenuto alla presenza di alcuni rappresentanti degli oltre duemila carabinieri impiegati per le olimpiadi di Milano Cortina, provenienti da numerose regioni. Il comandante generale li ha ringraziati per l'impegno nel garantire la sicurezza prima e durante lo svolgimento degli eventi legati alle Olimpiadi. Nel suo discorso il comandante generale si è rivolto ai carabinieri: "Penso che i carabinieri non hanno null'altro da chiedere se non quello di essere rispettati e di essere, come al solito, un punto di riferimento per le popolazioni che ci vengono affidate. Qui non si cercano applausi, ma risultati, non si rincorre la visibilità, ma la fiducia dei cittadini. Ed è questa fiducia che viene alimentata da voi, giorno dopo giorno, intervento dopo intervento. Interventi che rendono l'Arma una delle istituzioni più invidiabili del Paese. Io penso che la nostra forza risieda nello sguardo con cui entriamo nelle case della gente, il modo con cui tendiamo la mano a chi ha bisogno o a chi si trova in grande difficoltà, nella capacità di essere fermi senza essere freddi, autorevoli senza essere distanti." I carabinieri già da giorni impegnati a Milano si avvicenderanno quotidianamente nei luoghi in cui si svolgeranno i giochi olimpici con compiti di vigilanza, bonifica, con il reparto cinofili e gli artificieri antisabotaggio, pattugliamenti, anche a piedi, e l'impiego degli specialisti antiterrorismo e dei tiratori scelti. Anche nella giornata di oggi, che vedrà l'avvio ufficiale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di inaugurazione allo stadio San Siro di Milano e l'accensione del braciere olimpico presso l'Arco della Pace, numerosi sono i carabinieri impiegati, anche con compiti di scorta e protezione alle delegazioni che vi prenderanno parte.