Milano Cortina: il Papa, i giochi favoriscano ponti tra i popoli

CITTÀ DEL VATICANO, 29 GEN - Papa Leone XIV, in un messaggio all'arcidiocesi di Milano, in occasione dell'accoglienza nella chiesa di San Babila della croce olimpica degli sportivi, in apertura dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina, auspica che "l'importante evento susciti sentimenti di amicizia e di fraternità, rinsaldando la consapevolezza del valore dello sport al servizio dello sviluppo integrale della persona umana". Il Papa assicura la sua preghiera "affinché queste giornate di sana competizione contribuiscano a costruire ponti tra culture e popoli, promuovendo l'accoglienza, la solidarietà e la pace".

Milano CortinaCITTÀ DEL VATICANO

