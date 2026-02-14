Milano Cortina, dopo il sabotaggio controlli sulle ferrovie potenziati

LECCO, 14 FEB - Le infrastrutture ferroviarie saranno ulteriormente tutelate attraverso il potenziamento di una strategia di prevenzione e un controllo capillare del territorio. A decidere il potenziamento della sorveglianza, è stato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto oggi dal prefetto di Lecco, Paolo Ponta, dopo il sabotaggio avvenuto l'altro giorno sulla linea ferroviaria che conduce alle località olimpiche. Alla seduta hanno partecipato il procuratore, il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza e i rappresentanti del Comune di Lecco e della Provincia, con i vertici del compartimento Polizia ferroviaria per la Lombardia. L'incontro è stato convocato per rispondere al danneggiamento avvenuto sulla tratta Lecco-Colico, ad Abbadia Lariana (Lecco), ed elevare la soglia di protezione. Il nuovo dispositivo di sicurezza prevede un'azione coordinata tra tutte le forze di polizia, con un potenziamento dei servizi di pattugliamento lungo i binari e un monitoraggio costante dei nodi tecnici e delle aree meno coperte dalla videosorveglianza, per intercettare preventivamente ogni potenziale segnale di minaccia o azione emulativa.