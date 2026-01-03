Milano Cortina, delegazione Croce Rossa accoglie Fiamma all'Aquila

L'AQUILA, 03 GEN - Seconda giornata per la Fiamma olimpica di Milano Cortina in Abruzzo che oggi ha macinato chilometri e nomi, da Montesilvano a Teramo passando per Silvi, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, fino all'arrivo all'Aquila. Ad accoglierla, per il Comitato di Carsoli della Croce Rossa Italiana, la giovane tedofora Giorgia Camerlengo che ha ricevuto la fiaccola nei pressi di porta Napoli. Di fatto, la Coca-Cola, presenting partner del Viaggio, ha legato la staffetta a due momenti simbolici in regione. Il primo ha visto protagonista proprio un gruppo di 20 tedofori del Comitato Cri di Carsoli, organizzato da Coca-Cola come riconoscimento dell'impegno dell'associazione a favore delle comunità locali. Il legame, viene ricordato, si è consolidato durante l'emergenza Covid-19 e ha portato al conferimento a Coca-Cola Hbc Italia della Medaglia di Benemerenza 'Il Tempo della gentilezza', assegnata dalla Croce Rossa Italiana su proposta del Comitato Cri di Carsoli. Il percorso completo della Fiamma nel capoluogo, sotto una pioggia battente, ha toccato Viale Collemaggio e Piazzale Collemaggio, quindi Piazza Battaglione degli Alpini. Da qui la staffetta ha attraversato Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo e Corso Federico II, per poi arrivare alla Villa Comunale, nel piazzale dell'Emiciclo. Ad affiancare i tedofori tanti gruppi sportivi aquilani e Franco Buccimazza, storico tedoforo di Roma 1960. Il secondo momento prevede il passaggio della Fiamma nello stabilimento Coca-Cola Hbc Italia di Oricola (L'Aquila), alla presenza dei dipendenti. Il transito nel sito produttivo ha celebrato un rapporto costruito nel tempo, fondato su valori condivisi e radicamento locale. Secondo dati aggiornati di una ricerca Sda Bocconi School of Management, nel 2024 Coca-Cola ha generato oltre 1.940 posti di lavoro in Abruzzo, coinvolgendo più di 30 aziende lungo la filiera locale.