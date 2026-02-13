Milano Cortina: comandante generale dell'Arma incontra ministro del Qatar

MILANO, 13 FEB - Nel pomeriggio di oggi a Milano il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo ha incontrato il ministro dell'interno del Qatar, Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani. L'incontro si inserisce nell'Accordo di cooperazione siglato il 25 settembre 2025 tra i ministeri dell'Interno di Italia e Qatar per favorire lo scambio informativo e operativo in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Nel corso del colloquio il ministro ha espresso apprezzamento per l'esperienza dell'Arma nella pianificazione e gestione della sicurezza dei grandi eventi. La delegazione qatarina ha partecipato a visite e attività con diversi reparti dell'Arma, affiancando il personale impegnato nei servizi legati ai Giochi e osservando da vicino alcune unità specialistiche, tra cui tiratori scelti, cinofili e artificieri. Prosegue intanto la collaborazione sul campo, con operatori qatarini presenti insieme ai carabinieri anche nei servizi ordinari di controllo del territorio.