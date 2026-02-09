Milano Cortina: A.Fontana, proteste assurde, vogliono male all'Italia

MILANO, 09 FEB - Protestare contro le Olimpiadi invernali "è assurdo" secondo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto a margine di un evento a Palazzo Lombardia. Un atteggiamento "che dimostra la pochezza di queste persone, perché va benissimo confrontarsi sulle idee ma cercare di creare disturbo quando una cosa utile per il Paese va bene e cercare di farla andare male… mi sembra veramente una pochezza - ha aggiunto Fontana -. E io penso che sia opportuno che la gente se ne accorga e che il giorno in cui andrà alle urne ci pensi bene". I cronisti chiedono se c'è chi tifa contro l'Italia: "Evidentemente... Perché sennò non si giustificano questi atteggiamenti - ha spiegato -, cioè è una cosa bella di cui sono contenti tutti e il mondo si è congratulato dicendo che l'Italia è un paese credibile. Se dovessero andare loro al governo, e io dico 'Dio non voglia', partire da un Paese che ha credibilità è meglio che partire da un paese che invece è considerato una 'monnezza'". Per il governatore "quando c'è un evento come questo, estremamente importante per l'Italia, la Lombardia e il Veneto - ha concluso -, credo che ci si dovrebbe spogliare dalla passione politica. Invece, pur di avere un loro riconoscimento politico, c'è chi vuole che le cose vadano male in questo Paese".