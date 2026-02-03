Milano Cortina -3: Malagò, non c'è stata Olimpiade con proteste così basse

MILANO, 03 FEB - "Non so quanti di voi hanno partecipato di persona ad altre Olimpiadi ma fino ad adesso non c'è mai stata una Olimpiade dove le proteste e le polemiche sono state così basse". Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, rispondendo a margine dell'assemblea del Cio ai cronisti che gli hanno chiesto se teme proteste in città in concomitanza con la cerimonia di apertura di venerdì. "Il viaggio della fiamma a detta del Cio, della presidente, del comitato esecutivo, della commissione atleti, della sessione, è stato fino ad ora, a due giorni e mezzo dall'arrivo nei due bracieri, una cosa pazzesca, il più grande successo di sempre - ha aggiunto -. L'Italia è quella dei Comuni, dei borghi ma anche delle grandi città, andate a vedere cosa è successo ovunque: è stato impressionante, anche coninvolgendo testimonial di vari settori". Malago' ha parlato anche delle polemiche sulla presenza dell'ICE: "Non è un tema che ci coinvolge direttamente perché la sicurezza non è di nostra competenza", ha spiegato. "Poi se c'è un sistema di sicurezza particolare che da sempre mi sembra venga adottato nel caso di capi di Stato o personalità di eminente prestigio americano, bene; ma insomma, formalmente su questo hanno risposto bene sia la Coventry sia, mi sembra, il ministro Piantedosi".