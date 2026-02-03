Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Milano Cortina -3: Malagò, non c'è stata Olimpiade con proteste così basse

AA

MILANO, 03 FEB - "Non so quanti di voi hanno partecipato di persona ad altre Olimpiadi ma fino ad adesso non c'è mai stata una Olimpiade dove le proteste e le polemiche sono state così basse". Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, rispondendo a margine dell'assemblea del Cio ai cronisti che gli hanno chiesto se teme proteste in città in concomitanza con la cerimonia di apertura di venerdì. "Il viaggio della fiamma a detta del Cio, della presidente, del comitato esecutivo, della commissione atleti, della sessione, è stato fino ad ora, a due giorni e mezzo dall'arrivo nei due bracieri, una cosa pazzesca, il più grande successo di sempre - ha aggiunto -. L'Italia è quella dei Comuni, dei borghi ma anche delle grandi città, andate a vedere cosa è successo ovunque: è stato impressionante, anche coninvolgendo testimonial di vari settori". Malago' ha parlato anche delle polemiche sulla presenza dell'ICE: "Non è un tema che ci coinvolge direttamente perché la sicurezza non è di nostra competenza", ha spiegato. "Poi se c'è un sistema di sicurezza particolare che da sempre mi sembra venga adottato nel caso di capi di Stato o personalità di eminente prestigio americano, bene; ma insomma, formalmente su questo hanno risposto bene sia la Coventry sia, mi sembra, il ministro Piantedosi".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Milano Cortina -3MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario