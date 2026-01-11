Giornale di Brescia
Milano Cortina -26: manifestazione in centro a Torino

TORINO, 11 GEN - In piazza Castello a Torino, dove si conclude oggi il percorso piemontese della torcia dei Giochi invernali Milano Cortina 2026, si sono radunati gruppi di manifestanti. Su uno striscione e su alcuni cartelli si legge: "Fuori Israele dalle Olimpiadi", su altri: "Complice di genocidio", "No sport Washing", "Show Israel the Red Card", "Il genocidio non è una specialità olimpica", "Israele viola la tregua olimpica" e sono presenti bandiere della Palestina. Altri manifestanti espongono la bandiera del Venezuela, con la scritta: "Maduro libero". I manifestanti sfilano tra la gente in piazza per l'arrivo della Fiamma.

