Milano Beauty Week 2025, oltre 275.000 visitatori

MILANO, 06 OTT - Sono state oltre 500 le attività che hanno animato il palinsesto della Milano Beauty Week 2025, manifestazione che racconta il valore del cosmetico e della sua filiera e che ha raccolto più di 275.000 visitatori dal 17 al 21 settembre. Con questi numeri, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere si consolida come un appuntamento atteso dal pubblico, in grado di concretizzare un progetto culturale che coinvolge tutti i protagonisti del mondo beauty. Eventi, convegni, talk, mostre e laboratori, inclusi appuntamenti legati alla solidarietà e alla prevenzione, tutti gratuiti, si sono alternati nelle diverse location della manifestazione: 3 "hub" di Palazzo Giureconsulti, Palazzo Castiglioni e - quest'anno - Palazzo Bovara; 18 Beauty Cube disseminati da Piazza Cordusio a Piazza San Babila; 3 Beauty Tram che hanno percorso le vie del centro; 500 attività legate al palinsesto della Milano Beauty Week e realizzate in numerose altre location, spazi commerciali, luoghi d'arte e di cultura che, anche grazie al coinvolgimento delle aziende aderenti, hanno contribuito a delineare le diverse sfaccettature del comparto cosmetico. Tra le novità di quest'edizione, un'apertura sempre più ampia oltre il perimetro cittadino con diversi spin-off che hanno valorizzato specifiche realtà territoriali: dai Crema Beauty Days alle iniziative legate ai beauty district di Monza e Lodi (in collaborazione con Assolombarda), fino alle connessioni con il Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia e con il Museo Villoresi di Firenze. "Ancora una volta abbiamo tradotto il valore economico, scientifico e sociale del cosmetico in un programma di eventi rivolto al grande pubblico: un format, unico nel suo genere, con cui riusciamo a spiegare l'indispensabilità del cosmetico nei gesti quotidiani di igiene, cura di sé, benessere, prevenzione e protezione, oltre ai primati della nostra filiera. Tutto ciò è possibile grazie alla sinergia virtuosa che abbiamo costruito con i nostri partner, i patrocinanti, le istituzioni, le aziende, gli sponsor e tutte le realtà che hanno creduto in Milano Beauty Week" ha commentato Benedetto Lavino, Presidente di Cosmetica Italia. "Seguendo il fil rouge di questa quarta edizione, la gentilezza, abbiamo celebrato non solo un settore che è vitale per l'economia del Paese, ma anche un'idea di bellezza che migliora la vita e genera benessere, il prendersi cura di noi stessi e degli altri". Prendersi cura di sé, degli altri e di ciò che ci circonda vuol dire anche contribuire al benessere sociale. A Milano Beauty Week le iniziative charity Beauty Gives Back e Love is in the Hair, accompagnate dalle Intimate Masterclass by Cosmoprof Worldwide Bologna, hanno permesso di raccogliere 70.000 euro a sostegno de La forza e il sorriso Onlus. Con l'atteso Never Ending Beauty, il percorso che invita il visitatore a riflettere sulla circolarità del cosmetico, sono stati conferiti più di 3.000 prodotti esauriti negli appositi contenitori, ricevendo in cambio altrettanti nuovi prodotti. Quest'anno un'attenzione particolare è stata dedicata al tema della prevenzione, grazie al coinvolgimento di cinque realtà di eccellenza (Commissione Difesa Vista ETS, Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano, Dermocosm, Fondazione Umberto Veronesi ETS e LILT Milano Monza Brianza) che hanno offerto momenti di approfondimento. "La Milano Beauty Week cresce ogni anno, diventando uno degli appuntamenti più attesi di settembre e un tassello ormai stabile nel calendario delle nostre 'Settimane' - ha dichiarato Barbara Mazzali, Assessora al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia . Questa edizione ha fatto un passo in più: ha superato i confini milanesi coinvolgendo i principali beauty district lombardi - Crema, Monza e Lodi - e creando sinergie con città simbolo dello stile italiano come Firenze e Venezia''. "Cresce in Italia la cultura della bellezza e del benessere e cresce, contestualmente, la settimana che ogni anno Milano le dedica con un palinsesto sempre più ricco e interessante di incontri e consulenze, che contribuisce a sviluppare la consapevolezza dell'importanza del prendersi cura del sé, ma anche degli altri e dell'ambiente, con scelte mirate e attenzione alla prevenzione, in tutte le sue forme, e ai piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza'', ha spiegato Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro - si traduce in un rafforzamento delle filiere del beauty e del comparto cosmetico in generale che hanno nella città di Milano un centro importante". Come di consueto, grazie ad Accademia del Profumo, sono stati proposti eventi per esplorare il mondo delle fragranze: laboratori, passeggiate e tour olfattivi, proiezioni in Odorama, mostre e talk; fino alla celebrazione dei vincitori del Premio 2025 al Teatro alla Scala, in occasione della cerimonia di chiusura della manifestazione con lo spettacolo "Gesti di bellezza", affidato all'interpretazione degli allievi della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala, diretti dal maestro Frédéric Olivieri. Milano Beauty Week è un'iniziativa di Cosmetica Italia, che vede fin dalla sua prima edizione la collaborazione di due partner fondamentali, Cosmoprof ed Esxence. Il Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof, Enrico Zannini, ha evidenziato come l'edizione appena conclusa abbia perseguito l'obiettivo di valorizzare formazione e confronto, trasformandoli in strumenti di crescita condivisa per tutto l'ecosistema della bellezza. "Ho avuto modo di osservare un pubblico numeroso e molto interessato alle ultime tendenze del settore e al profondo universo valoriale ed emozionale che il mondo della bellezza e della profumeria sa esprimere" ha dichiarato Maurizio Cavezzali, Co-founder e CEO di Esxence - The Art Perfumery Event, l'evento di riferimento a livello internazionale della profumeria artistica.