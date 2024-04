Migranti: Tunisia blocca oltre 50 partenze verso Italia

TUNISI, 07 APR - La Guardia costiera tunisina ha sventato davanti alle coste centrali del Paese "55 attraversamenti clandestini delle frontiere marittime", "soccorrendo 1867 persone, di cui 1829 subsahariani e 38 tunisini", e "recuperato 13 corpi umani", vittime di un naufragio non meglio precisato. Lo ha reso noto la direzione della Guardia nazionale di Tunisi in una nota nella quale dà conto anche dell'arresto a Sfax di 14 persone, implicate a vario titolo, come intermediari o mediatori, nel traffico di esseri umani. Durante le operazioni sono stati anche sequestrati 47 motori marini, 16 imbarcazioni in metallo, e un'officina non autorizzata per la costruzione di barche artigianali per le traversate illegali. (ANSA)