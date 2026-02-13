Migranti, Piantedosi '60 giorni di stop a nave ong, leggi si rispettano'

ROMA, 13 FEB - "Sessanta giorni di fermo e 10 mila euro di multa per la Humanity 1. L'ong ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Non si tratta solo di una grave violazione della normativa ma di un comportamento irresponsabile che mette a rischio la vita stessa delle persone". Così su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La nave della ong Sos Humanity la scorsa settimana aveva soccorso 33 migranti e li aveva sbarcati a Trapani. "Ci puniscono perchè ci siamo rifiutati di collaborare con le milizie libiche", lamenta la ong.