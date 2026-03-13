Migranti, giudice sospende stop e sanzione per la nave Humanity 1

ROMA, 13 MAR - Un giudice del tribunale di Chieti ha deciso di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento di fermo e della sanzione pecuniaria inflitti alla nave di soccorso Humanity 1 ad Ortona nel dicembre 2025. Lo comunica la ong Sos Humanity. La Humanity 1 era stata trattenuta per 20 giorni a Ortona per non aver comunicato con le autorità marittime libiche, "nonostante i tribunali italiani avessero precedentemente stabilito che la cosiddetta Guardia Costiera libica non è un attore legittimo di ricerca e soccorso ed è nota per le sue gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di migranti e rifugiati", lamenta la ong. Per questo motivo, "l'alleanza Justice Fleet rifiuta qualsiasi comunicazione operativa con il centro di coordinamento di soccorso libico e la cosiddetta Guardia Costiera libica." Si tratta, spiega Sos Humanity, "di un'altra vittoria per la Justice Fleet dopo che i fermi della Sea-Watch 5 e della Sea-Eye 5 sono stati dichiarati illegittimi. Ciò dimostra ancora una volta che le politiche ostruzionistiche dei governi violano il diritto internazionale, mentre la Justice Fleet continua a resistere con forza".