Migranti, dopo 7 anni chiesto non luogo a procedere per Iuventa

La nave Iuventa della ong tedesca Jugend Rettet, una delle organizzazioni che non hanno sottoscritto il codice di comportamento predisposto dal Viminale per il soccorso in mare dei migranti, bloccata nel porto di Lampedusa (Agrigento), 02 agosto 2017. ANSA/POLIZIA DI STATO +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++