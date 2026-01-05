Migranti al gelo, predisposta l'accoglienza in chiesa all'Aquila

L'AQUILA, 05 GEN - Potrebbero aprirsi entro 48 ore le porte della chiesa di San Bernardino a piazza d'Armi, all'Aquila, per accogliere 24 migranti afghani e pakistani che da settimane dormono all'aperto in attesa che si sblocchino le procedure d'asilo. Sulla proposta, lanciata da Paolo Giorgi dell'associazione Fraterna Tau, che gestisce la struttura, arriva però lo stop dell'amministrazione comunale dell'Aquila. L'assessore all'Urbanistica Francesco De Santis in una nota diffida dalla realizzazione di un dormitorio all'interno della struttura, ritenuta "abusiva". "Ho comunicato a Comune e Prefettura l'intenzione di procedere con l'accoglienza all'interno della struttura religiosa - spiega Giorgi -. Non mi aspetto reazioni entusiaste, specie da parte dell'amministrazione comunale, ma davvero non me la sento di andare avanti a lungo con questa situazione". La spinta, spiega, arriva da quello che si vede ogni mattina alla mensa. "Ogni giorno - aggiunge Giorgi - si presentano da noi a colazione persone infreddolite, bagnate. Immaginate cosa vuol dire dormire all'aperto in questo periodo dell'anno". Da qui la scelta di provare con una soluzione logistica per interrompere una situazione che, con l'inverno, rischia di aggravarsi ulteriormente. La chiesa manterrà comunque le sue funzioni religiose, con rito ortodosso previsto per il sabato sera e rito cattolico la domenica. La struttura ospiterà i migranti per sei notti su sette, sabato escluso. Pulizia e disinfezione restano garantite e permetteranno il ripristino dei riti del fine settimana. Immediata, dunque, la replica dell'amministrazione comunale. "Diffidiamo pubblicamente - scrive in una nota De Santis - il signor Giorgi dal realizzare un dormitorio all'interno della struttura di San Bernardino in Piazza d'Armi. Sulla struttura religiosa pende un'ordinanza di demolizione che, nel più breve tempo possibile, verrà perfezionata alla luce della sentenza n. 2113/2025 del Consiglio di Stato che conferma le buone ragioni del Comune dell'Aquila".