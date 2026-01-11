Giornale di Brescia
Migliora il meteo, parziale ripresa dei collegamenti per Ischia, Capri e Procida

NAPOLI, 11 GEN - Il deciso miglioramento delle condizioni meteo marine nel golfo di Napoli, arrivato a partire dal tardo pomeriggio di ieri, ha consentito oggi di riprendere i collegamenti marittimi per Ischia, Capri e Procida. Dopo che ieri le tre isole partenopee erano rimaste isolate per quasi tutta la giornata, da stamane sono riprese le corse delle navi dai porti di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli; i traghetti, secondo le compagnie, effettueranno tutte le corse programmate per questa domenica. Il mare comunque resta ancora molto mosso, tanto da ostacolare la regolarità dei collegamenti dei mezzi veloci: risultano infatti al momento sospese diverse corse previste degli aliscafi, in arrivo o in partenza da tutte e tre le isole.

