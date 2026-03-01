Giornale di Brescia
Italia e Estero

Migliaia in corteo a Parigi contro il regime di Teheran

PARIGI, 01 MAR - Diverse migliaia di persone hanno manifestato oggi pomeriggio a Parigi contro il regime iraniano, nel mirino dell'offensiva di Stati Uniti e Israele. Nel corteo, partito dalla Bastiglia, numerose bandiere della monarchia iraniana (con l'immagine del leone e del sole), ma anche bandiere israeliane, americane e francesi. Ad aprire il corteo, lo striscione "Iran, vita, libertà con Reza Pahlavi", erede dello Scià, seguito da "Make Iran Great Again", con il volto di Pahlavi, di suo padre e di suo nonno. Molti i cartelli e gli slogan inneggianti all'offensiva di questi giorni: "Un sole di libertà accarezza i capelli delle donne iraniane", "Repubblica islamica, assassina dei nostri figli" e "No alla Repubblica islamica terrorista in Iran".

Argomenti
PARIGI

