Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Migliaia con la Resistenza iraniana, davanti alla Porta di Brandeburgo

AA

BERLINO, 07 FEB - Migliaia di iraniani stanno manifestando a Berlino, davanti alla Porta di Brandeburgo, per chiedere la libertà del loro popolo. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale della Resistenza iraniana NCRI, alla quale partecipa anche la leader Maryam Rajavi che ha preso la parola dal palco in farsi. La donna, che vive a Parigi, ha lanciato da tempo un piano in dieci punti per istituire un'assemblea costituente e aprire la strada alle elezioni. "No ai mullah! No allo Shah!", è il motto della manifestazione. Fra gli speaker sul podio anche l'ex presidente del consiglio europeo Charles Michel e l'ex ministro merkeliano Peter Altmeier. L'ex segretario di Stato Mike Pompeo si è collegato dagli Usa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BERLINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario