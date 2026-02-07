Migliaia con la Resistenza iraniana, davanti alla Porta di Brandeburgo

BERLINO, 07 FEB - Migliaia di iraniani stanno manifestando a Berlino, davanti alla Porta di Brandeburgo, per chiedere la libertà del loro popolo. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale della Resistenza iraniana NCRI, alla quale partecipa anche la leader Maryam Rajavi che ha preso la parola dal palco in farsi. La donna, che vive a Parigi, ha lanciato da tempo un piano in dieci punti per istituire un'assemblea costituente e aprire la strada alle elezioni. "No ai mullah! No allo Shah!", è il motto della manifestazione. Fra gli speaker sul podio anche l'ex presidente del consiglio europeo Charles Michel e l'ex ministro merkeliano Peter Altmeier. L'ex segretario di Stato Mike Pompeo si è collegato dagli Usa.