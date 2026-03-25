Michelle Bachelet resta in corsa per guidare l'Onu

SANTIAGO DEL CILE, 24 MAR - L'ex presidente del Cile Michelle Bachelet ha annunciato che manterrà la candidatura alla carica di segretaria generale delle Nazioni Unite, nonostante il nuovo governo di José Antonio Kast le abbia ritirato il sostegno istituzionale. La sua corsa proseguirà grazie all'alleanza con altri Paesi latinoamericani. "Continuerò il lavoro congiunto con i governi di Brasile e Messico, che hanno proposto il mio nome riaffermando la natura collettiva di questo progetto", ha dichiarato. Bachelet ha ricordato che la sua candidatura era stata avallata e formalizzata in febbraio dal precedente esecutivo. Pur difendendo la storica vocazione diplomatica del suo Paese verso i diritti umani, ha accettato la retromarcia dell'attuale amministrazione: "Comprendo che le definizioni della politica estera possano variare con le nuove amministrazioni", e ha concluso ribadendo la necessità di rafforzare il sistema internazionale per affrontare le complesse sfide globali.