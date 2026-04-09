Mic, un decreto cambierà le regole per le commissioni Cinema

ROMA, 09 APR - Il ministero della Cultura sta lavorando a una "revisione complessiva delle regole di costituzione e funzionamento" delle commissioni Cinema "mediante apposito decreto". Lo annuncia il Mic in una nota in cui il ministro Alessandro Giuli ringrazia anche la dimissionaria Ginella Vocca "per il lavoro svolto nella Commissione cinema degli esperti per l'attribuzione dei contributi selettivi e per la sensibilità espressa attraverso la sua scelta, certo che la collaborazione già avviata nel tempo proseguirà".