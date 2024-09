Mic, ok a programma G7 Cultura, illustrato a Piantedosi

Preparativi in corso per il G7 della Cultura a Palazzo Reale che coincidono con un periodo di lavori e restauri del sito: è stato riposizionato il secondo dei due arazzi della prestigiosa manifattura francese dei Gobelins, raffigurante 'Il Fuoco', a completamento degli interventi nella Prima Anticamera, una delle sale in cui si attendeva di essere ricevuti dal re. Dei due arazzi è stato restaurato ad aprile quello esposto sulla parete sud, che rappresenta L'Aria, Napoli, 12 settembre 2024 ANSA/ ufficio stampa Palazzo Reale di Napoli ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK