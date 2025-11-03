Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'M'hanno accoltellata', donna in prognosi riservata a Milano

I grattacieli di piazza Gae Aulenti a Milano avvolti dalla foschia e dallo smog. Per oggi nel capoluogo lombardo è stato indetto il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti. Da giorni il Pm10 ha superato la soglia consentita. Milano 17 Ottobre 2017. ANSA / MATTEO BAZZI
I grattacieli di piazza Gae Aulenti a Milano avvolti dalla foschia e dallo smog. Per oggi nel capoluogo lombardo è stato indetto il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti. Da giorni il Pm10 ha superato la soglia consentita. Milano 17 Ottobre 2017. ANSA / MATTEO BAZZI
AA

MILANO, 03 NOV - Una donna di 43 anni è stata soccorsa questa mattina intorno alle 9 in piazza Gae Aulenti, zona di grattacieli di Milano, accanto a corso Como. "Mi hanno accoltellata", ha riferito - cosciente ma in gravissime condizioni - ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118, con un coltello da cucina conficcato nella schiena. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto fra due edifici accanto alla piazza. La donna è stata trasportata all'ospedale Niguarda dove è stata portata in sala operatoria. Si trova in prognosi riservata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario