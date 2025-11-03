'M'hanno accoltellata', donna in prognosi riservata a Milano
I grattacieli di piazza Gae Aulenti a Milano
MILANO, 03 NOV - Una donna di 43 anni è stata soccorsa questa mattina intorno alle 9 in piazza Gae Aulenti, zona di grattacieli di Milano, accanto a corso Como. "Mi hanno accoltellata", ha riferito - cosciente ma in gravissime condizioni - ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118, con un coltello da cucina conficcato nella schiena. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto fra due edifici accanto alla piazza. La donna è stata trasportata all'ospedale Niguarda dove è stata portata in sala operatoria. Si trova in prognosi riservata.
