Mezzo meccanico si rovescia in cantiere in Cadore, nessun ferito

VALLE DI CADORE, 29 GIU - Una macchina perforatrice si è ribaltata stamane, a causa di un cedimento del terreno, durante i lavori in un cantiere Anas sulla statale 51 di Alemagna, a Valle di Cadore (Belluno). Nessun operaio, ne' altre persone sono rimaste coinvolte nell'incidente. Il fatto è avvenuto - precisa una nota dell'Anas - mentre erano in corso le operazioni di posizionamento della macchina perforatrice per i pali, che sta ultimando le lavorazioni di realizzazione delle opere di imbocco est della Galleria di Valle di Cadore. Un improvviso cedimento del terreno ha provocato il ribaltamento del mezzo meccanico. Anche grazie alle misure di sicurezza implementate da Anas e dall'impresa esecutrice - sottolinea la società - l'incidente non ha causato nessun danno alle maestranze e a persone esterne al cantiere. E' rimasta invece danneggiata la tettoia della Scuola Primaria di Valle di Cadore, già chiusa per la pausa estiva, nelle vicinanze della quale sono in corso le opere. Proprio per gli interventi più vicini ai fabbricati che si affacciano su tratto della statale, spiega Anas, era stato previsto che le operazioni in quest'area fossero effettuate durante la chiusura estiva del plesso scolastico. Sono in corso gli accertamenti tecnici necessari per approfondire le cause dell'accaduto e procedere alla rimozione della macchina operatrice ribaltata.