Mezzaluna rossa, 'ucciso a Gaza un nostro operatore'

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 04 FEB - Un operatore della Mezzaluna Rossa palestinese è stato ucciso oggi mentre rispondeva a una chiamata di soccorso a Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Lo ha annunciato la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ficr). La Ficr si è detta "indignata per l'uccisione di Hussein Hassan Hussein Al-Samiri". Nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre tra Israele e Hamas, dopo due anni di guerra, la violenza continua quotidianamente e oggi attacchi aerei israeliani hanno ucciso 23 persone a Gaza, secondo il ministero della Salute nella Striscia. (ANSA-AFP).

