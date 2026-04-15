Metsola, 'il Papa simbolo di coraggio, lo invito al Parlamento Ue'

ROMA, 15 APR - "Papa Leone XIV non è solo il pastore del gregge cattolico romano in tutto il mondo, ma un simbolo di coraggio morale e chiarezza in un'epoca in cui tali bussole sono sempre più necessarie. La sua voce è una di quelle che gli europei di tutte le fedi e non, ascoltano, apprezzano e rispettano". Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "A nome del Parlamento, ho contattato la Santa Sede per riaffermare il nostro invito affinché il Santo Padre si rivolga a una prossima Sessione Plenaria del Parlamento - aggiunge -. Speriamo di accoglierlo nel prossimo futuro e di ascoltare il suo messaggio per l'Ue".