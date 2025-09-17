Metsola alla Rada, 'apriamo un ufficio del Pe a Kiev'
epa12384301 European Parliament President Roberta Metsola addresses lawmakers during her visit to the Ukrainian Parliament in Kyiv, Ukraine, 17 September 2025. European Parliament President Roberta Metsola arrived in Kyiv to meet with top Ukrainian officials amid the ongoing Russian invasion. EPA/ANDRII NESTERENKO
AA
BRUXELLES, 17 SET - "Sappiate che il Parlamento europeo rimarrà saldamente al vostro fianco, passo dopo passo, finché la pace non sarà assicurata, finché la libertà non sarà ripristinata e finché l'Ucraina non avrà preso il posto che le spetta nella nostra famiglia europea. Stiamo aprendo un ufficio di rappresentanza permanente del Parlamento europeo qui a Kiev, in modo da essere presenti sul campo e lavorare al vostro fianco ogni giorno. Questo era il nostro impegno nei vostri confronti e lo abbiamo mantenuto. Non camminerete mai da soli". Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola nel suo intervento alla Verkhovna Rada.
