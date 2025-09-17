Giornale di Brescia
Metsola a Kiev, vedrà Zelensky e il presidente della Rada

epa10502521 A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) and Roberta Metsola (L), the President of the European Parliament, pose for a photo prior their meeting in Lviv, Ukraine, 04 March 2023. Metsola arrived in Ukraine to meet with top officials and express their support for Ukraine amid the Russian invasion. EPA/UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
BRUXELLES, 17 SET - La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è arrivata questa mattina a Kiev. Lo fa sapere l'ufficio di presidenza dell'Eurocamera. Metsola incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk. Nella sua visita la presidente intende ribadire il sostegno dell'Ue all'Ucraina, l'impegno dell'Eurocamera per una pace giusta, sanzioni forti e cooperazione parlamentare per l'adesione all'Ue. Metsola annuncerà inoltre l'apertura della rappresentanza del Parlamento europeo a Kiev.

