Metsola a Firenze visita la Andrea Bocelli Foundation

FIRENZE, 08 MAG - La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha visitato oggi a Firenze gli spazi della Andrea Bocelli Foundation nel complesso di San Firenze, cuore del programma ABF Globalab, modello educativo e di innovazione sociale. La visita, riferisce la Andrea Bocelli Foundation, si inserisce all'interno di un percorso di vicinanza e dialogo avviato a Bruxelles lo scorso marzo, quando una delegazione di giovani del Comitato San Firenze aveva incontrato Metsola al Parlamento europeo. "Un confronto che oggi prosegue a Firenze e che conferma la volontà condivisa di tradurre i valori europei in pratiche educative, culturali e sociali capaci di generare impatto e cambiamenti reali". Nella corso della visita Metsola ha incontrato il presidente della Andrea Bocelli Foundation Stefano Aversa, il direttore generale Laura Biancalani, il team della Fondazione e i ragazzi del Comitato San Firenze, già protagonisti del percorso europeo a Bruxelles. L'Ue, ha detto Metsola come riferisce in una nota la Fondazione, "non è solo un progetto istituzionale, ma una comunità di valori che vive attraverso le persone, e in particolare attraverso i giovani. In luoghi come San Firenze vediamo come l'idea di Europa possa prendere forma concreta, creando spazi di dialogo, inclusione e partecipazione che rafforzano il senso di appartenenza allargato". "Il dialogo con le istituzioni europee rafforza la nostra convinzione che investire sui giovani significhi investire in un presente capace di aprirsi a nuove prospettive di cooperazione, confronto e pace", le parole di Aversa. La Andrea Bocelli Foundation, si spiega, sarà presente anche alle celebrazioni per la Giornata dell'Europa, oggi a Roma, con una rappresentanza di 20 giovani coristi del programma ABF Voices of che sarà a fianco di Andrea Bocelli. Invece a luglio, per la prima volta in Italia, 180 giovani coristi provenienti dai cori ABF sparsi per il mondo si incontreranno in Toscana per ABF Global Gathering, progetto che celebra la diversità, il dialogo interculturale e il potere trasformativo dell'educazione attraverso i linguaggi informali.