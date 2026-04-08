Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meteo, temperature su valori di fine maggio almeno fino a venerdì

AA

ROMA, 08 APR - L'anticiclone africano continuerà a dominare la scena meteorologica in Italia, mantenendo il termometro su valori tipici di fine maggio, almeno fino a venerdì. Successivamente è atteso un leggero calo, ma non ci sarà nulla di drastico: passeremo dagli attuali 25-26°C diffusi a 20°C, restando comunque 3-4 gradi sopra le medie stagionali. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Il tempo - spiega - si manterrà stabile e soleggiato quasi ovunque salvo qualche disturbo sull'Alto Adriatico portato da moderate correnti di Bora, un po' di nubi basse marittime su Liguria e Basso Tirreno e qualche modesto addensamento pomeridiano lungo i rilievi appenninici. Un possibile peggioramento è atteso da domenica sera a partire dal Nordovest". Per Tedici, comunque, è presto per parlare di clima stabile: "le notti, infatti, sono ancora abbastanza lunghe e l'escursione termica è marcata: le temperature minime continuano a scendere fino a valori a una sola cifra, assestandosi sotto i 10°C". Inoltre, chi si trova sulle coste deve fare i conti con la temperatura dell'acqua, che in questo periodo dell'anno è ancora fredda e mitiga pesantemente l'aria circostante, rendendola ancora frizzante sui litorali (Mar Ligure e Tirreno sui 15 gradi, Adriatico settentrionale sui 14, Mar Ionio sui 16). Nel dettaglio: Mercoledì 8. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: soleggiato, a tratti nuvoloso sulle Marche. Al Sud: poco nuvoloso e mite. Giovedì 9. Al Nord: bel tempo prevalente, magari più nubi al Nordest. Al Centro: più nubi sui settori adriatici. Al Sud: poco nuvoloso. Venerdì 10. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: nuvolosità in aumento.. Al Sud: cielo più nuvoloso. Tendenza: weekend, calo termico al Nord, da domenica sera peggiora al Nordovest.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario