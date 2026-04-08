Meteo, temperature su valori di fine maggio almeno fino a venerdì

ROMA, 08 APR - L'anticiclone africano continuerà a dominare la scena meteorologica in Italia, mantenendo il termometro su valori tipici di fine maggio, almeno fino a venerdì. Successivamente è atteso un leggero calo, ma non ci sarà nulla di drastico: passeremo dagli attuali 25-26°C diffusi a 20°C, restando comunque 3-4 gradi sopra le medie stagionali. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Il tempo - spiega - si manterrà stabile e soleggiato quasi ovunque salvo qualche disturbo sull'Alto Adriatico portato da moderate correnti di Bora, un po' di nubi basse marittime su Liguria e Basso Tirreno e qualche modesto addensamento pomeridiano lungo i rilievi appenninici. Un possibile peggioramento è atteso da domenica sera a partire dal Nordovest". Per Tedici, comunque, è presto per parlare di clima stabile: "le notti, infatti, sono ancora abbastanza lunghe e l'escursione termica è marcata: le temperature minime continuano a scendere fino a valori a una sola cifra, assestandosi sotto i 10°C". Inoltre, chi si trova sulle coste deve fare i conti con la temperatura dell'acqua, che in questo periodo dell'anno è ancora fredda e mitiga pesantemente l'aria circostante, rendendola ancora frizzante sui litorali (Mar Ligure e Tirreno sui 15 gradi, Adriatico settentrionale sui 14, Mar Ionio sui 16). Nel dettaglio: Mercoledì 8. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: soleggiato, a tratti nuvoloso sulle Marche. Al Sud: poco nuvoloso e mite. Giovedì 9. Al Nord: bel tempo prevalente, magari più nubi al Nordest. Al Centro: più nubi sui settori adriatici. Al Sud: poco nuvoloso. Venerdì 10. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: nuvolosità in aumento.. Al Sud: cielo più nuvoloso. Tendenza: weekend, calo termico al Nord, da domenica sera peggiora al Nordovest.