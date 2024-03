Meteo: in arrivo una serie di perturbazioni fino a metà mese

ROMA, 06 MAR - In arrivo di un veloce treno di cicloni almeno fino a metà marzo. Lo fa sapere Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', precisando che il primo ciclone, tuttora in corso, si esaurirà domani spostando i suoi effetti, attenuati, dal Nord al Sud Italia. Venerdì 8 marzo una nuova perturbazione raggiungerà già al mattino la Sardegna (provenendo da ovest) e dalla sera le regioni nord occidentali e quelle tirreniche; e se per l'8 marzo (ad eccezione della Sardegna) non sono previsti fenomeni diffusi, vivremo il terzo weekend perturbato di seguito. Da sabato, infatti, l'area depressionaria prenderà sempre più forza, rinvigorita dalla cosiddetta 'Corrente a Getto Polare', che nel frattempo si sarà tuffata nel Mediterraneo: ecco che si svilupperanno ben 2 perturbazioni, una sabato ed una domenica con la stessa traiettoria e la stessa dinamica. Avremo le 'Tempeste Gemelle' con maltempo al Centro-Nord e con tantissima neve sulle Alpi, ci saranno ancora nevicate moderate sugli Appennini centro-settentrionali e schiarite più ampie solo al Sud e, a tratti, sul versante adriatico. "La Corrente a Getto Polare - spiega Tedici - rappresenta una zona con venti molto forti (a 9000 metri circa) che delimita le masse d'aria polari e che governa la circolazione atmosferica, interessando spesso anche l'Italia". Nel dettaglio: - Mercoledì 6. Al nord: a tratti instabile, specie in montagna e al Nordovest. Al centro: rovesci su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, neve a 1000 metri. Al sud: bel tempo prevalente. - Giovedì 7. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato sulle tirreniche, molte nubi altrove, ma con rare piogge. Al sud: un po' instabile in Calabria. - Venerdì 8. Al nord: soleggiato, nubi in aumento sul Nord-Ovest con primi fenomeni dal pomeriggio sera. Al centro: soleggiato con nubi in lento aumento, piogge in arrivo in Sardegna dal pomeriggio. Al sud: bel tempo salvo locali nubi al mattino sulla Puglia. - Tendenza: nuovo ciclone nel weekend con due perturbazioni simili, le 'tempeste gemelle'.