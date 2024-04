Meteo:arriva l'anticiclone africano, nel weekend fino a 30 gradi

ROMA, 05 APR - E' in arrivo un anticiclone africano che porterà, dal Marocco verso la Spagna e la Francia, temperature in forte aumento e un po' di pulviscolo sahariano nei cieli. E dai prossimi giorni il caldo arriverà su gran parte dell'Europa, inclusa l'Italia. E' la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che annuncia come dal weekend l'anticiclone conquisterà anche l'Italia, anche se da martedì dovrebbero tornare i temporali. Una configurazione rara, ma che sta diventando sempre più frequente con i cambiamenti climatici in atto. Nel cuore del Continente sono previsti valori termici fino a 18°C oltre la media del periodo: alcuni esempi, Berlino normalmente ad inizio aprile registra massime sui 12 gradi, il termometro raggiungerà invece 28-30°C tra domenica e lunedì, come a luglio. Anche in Polonia e nella confinante Bielorussia i termometri voleranno in alto. A Mosca, infine, si raggiungeranno 22°C. Tornando in Italia, il caldo anomalo si farà sentire soprattutto tra il weekend e lunedì con picchi di 30°C anche nei fondovalle alpini: tutta la fascia alpina vivrà una fase tipica di luglio con lo zero termico fino a 4200 metri (il record estivo è di circa 5200 metri). Un quadro di caldo anomalo, da piena ondata di calore ad inizio aprile che, afferma Sanò, "non lascia presagire niente di buono per la prossima estate: solo nelle prossime ore avremo ancora la possibilità di locale pioviggine in Liguria e da domenica sera aumenteranno le velature 'sabbiose' verso il Nord-Ovest. Per il resto avremo tempo bello e temperature più calde nei fondovalle alpini e lontano dal mare. Vivremo dunque, da Nord a Sud, il primo weekend d'estate ad inizio aprile". NEL DETTAGLIO Venerdì 5. Al nord: a tratti nuvoloso, locali foschie, più nubi in Liguria. Al centro: soleggiato e mite; 28°C in Sardegna. Al sud: bel tempo; 27°C in Sicilia. Sabato 6. Al nord: quasi estate; clima molto mite con picchi di 26-28°C. Al centro: soleggiato e caldo per il periodo; 28-29°C in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo con punte di 28°C. Domenica 7. Al nord: estate; clima caldo per il periodo con 26-30°C. Al centro: soleggiato e caldo per il periodo; 28-30°C in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo con punte di 30°C. Tendenza: sempre sole e caldo lunedì, da martedì ciclone con grandine e temporali.