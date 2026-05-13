Meta semplifica supervisione app del gruppo, unico spazio nel Centro per famiglie

ROMA, 13 MAG - La semplificazione della gestione della supervisione degli stessi genitori delle varie app di Meta in un unico spazio nel Centro per le famiglie. Più informazioni per aiutare i genitori a capire l'algoritmo dei propri figli adolescenti su Instagram, per ora nei paesi anglofoni. Sono le novità che Meta lancia in Italia da questa settimana. "Gli aggiornamenti annunciati oggi si aggiungono alle protezioni già esistenti negli account per teenager su Instagram, Facebook e Messenger che includono impostazioni di privacy automatiche, limiti su chi può contattare gli adolescenti e strumenti per gestire i contenuti che vedono", afferma la società in una nota. La novità al via da oggi in Italia è dunque la possibilità per i genitori che hanno attivato la funzione di supervisione dei loro figli, di gestire tutto dal Centro per le famiglie. "Un unico spazio da cui supervisionare l'attività dei propri figli su Instagram, Meta Horizon, Facebook e Messenger, senza dover passare da app e impostazioni diverse", osserva la società. In pratica un hub centralizzato con i genitori che "potranno gestire le impostazioni di sicurezza dei propri figli da un unico spazio". Anche l'attivazione sarà più semplice, grazie a un unico invito per configurare la supervisione su più piattaforme contemporaneamente. A partire da oggi, ma per ora solo nei paesi anglofoni, genitori e tutori potranno visualizzare attraverso gli strumenti di supervisione le principali categorie di argomenti con cui i propri figli adolescenti interagiscono. Estendendo queste informazioni a tutte le categorie disponibili all'interno della funzione 'Il tuo algoritmo', "vogliamo offrire alle famiglie una comprensione più chiara dei contenuti che gli adolescenti vedono su Instagram - dice Meta -. Presto inizieremo a inviare notifiche ai genitori, in alcuni mercati selezionati, quando il proprio figlio adolescente aggiungerà un nuovo interesse al suo algoritmo". Questa nuova funzione è disponibile a livello globale al momento in lingua inglese.