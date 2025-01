Mestre città 'bengalese',corso lingua per bimbi delle elementari

MESTRE, 19 GEN - Molti lavorano nelle fabbriche di Marghera, oppure nella ristorazione e nei servizi turistici nella città lagunare: la bengalese è da tempo la comunità straniera più numerosa a Venezia e nella terraferma. Adesso una scuola elementare di Mestre, la 'Cesare Battisti', ha deciso di istituire un corso di lingua bengalese per i bimbi delle quinte classi. L'istituto comprensivo in cui si trova la primaria è conosciuto scuola multietnica per eccellenza: tra i 1200 studenti (tra nido, primarie e medie) vi sono ragazzi di quaranta nazionalità diverse, tanti di seconda e terza generazione. Quelli le cui famiglie sono originarie del Bangladesh sono la maggioranza degli iscritti. Ieri è stata aperta l'iscrizione al corso, ed una ventina di famiglie "Le lingue straniere, in particolare il multilinguismo - ha detto al Gazzettino la dirigente scolastica, Michela Manente - sono il nostro punto di forza; ora sta richiamando l'attenzione il ciclo dedicato al bengalese, ma qui teniamo anche un corso di coreano nella sede della Silvio Pellico, in collaborazione con l'associazione Coreana di Venezia, e lezioni di lingua e cultura romena. Ci sono inoltre i gemellaggi con Germania e Francia".