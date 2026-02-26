Giornale di Brescia
Messico: voli di nuovo regolari, riaprono gli scali dello stato di Jalisco

CITTÀ DEL MESSICO, 25 FEB - Dopo l'ondata di violenza che ha colpito lo stato di Jalisco nello scorso fine settimana, il traffico aereo negli scali di Guadalajara e Puerto Vallarta è tornato alla piena regolarità. Il Gruppo Aeroportuale del Pacifico ha confermato in un comunicato che le operazioni risultano "completamente ristabilite". Secondo i dati diffusi dalla società che gestisce le due strutture, nella giornata di mercoledì 25 febbraio l'aeroporto di Guadalajara ha registrato il 99% delle attività programmate, con tre cancellazioni e un solo ritardo. Situazione ancora migliore per lo scalo di Puerto Vallarta, che risulta operativo al cento per cento senza alcuna cancellazione. Il gestore ha inoltre comunicato che un vettore aereo canadese ha ripreso i collegamenti, confermando così che la totalità delle compagnie aeree attive in questi scali è tornata a operare regolarmente a pieno regime. Anche i servizi di trasporto via terra per i passeggeri risultano del tutto operativi in entrambi i poli aeroportuali.

