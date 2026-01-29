Giornale di Brescia
Messico-Usa, al via i colloqui sulla revisione dell'accordo commerciale

CITTÀ DEL MESSICO, 28 GEN - Il ministro dell'Economia messicano, Marcelo Ebrard, e il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Ustr), Jamieson Greer, hanno concordato l'avvio formale delle discussioni su possibili "riforme strutturali e strategiche" all'accordo commerciale nordamericano (Usmca). Lo afferma un resoconto ufficiale diffuso sui social dalle autorità statunitensi. Le parti, si legge nel testo, hanno stabilito di lavorare su "regole di origine più rigorose per i beni industriali chiave, una maggiore collaborazione sui minerali essenziali e un maggiore allineamento delle politiche commerciali esterne per difendere i lavoratori e i produttori negli Stati Uniti e in Messico e per contrastare il dumping incessante di beni manifatturieri". "Dobbiamo rivedere il trattato, come sapete, ed abbiamo affrontato diversi argomenti per rendere il processo il più rapido e migliore possibile", ha spiegato Ebrard in un video. "Penso che sia stato un ottimo incontro per iniziare l'anno", ha concluso il ministro.

