Messico, sul Treno Maya 250mila passeggeri in 7 mesi

CITTÀ DEL MESSICO, 15 LUG - Il governo del Messico ha riferito che, dalla sua apertura lo scorso dicembre, il Treno Maya ha trasportato un totale di 246.929 passeggeri. Il direttore generale del progetto, il generale Óscar David Lozano Águila, ha spiegato che la linea, lunga 1.554 km, attraversa cinque Stati e 36 comuni della regione sudorientale del Paese e lungo il percorso conta 34 stazioni, 10 centri turistici, tre parchi, sei hotel e quattro aeroporti. Da parte sua, Maite Ramos — direttrice della società fornitrice dei treni Alstom México — ha sottolineato che finora sono in circolazione 10 convogli a quattro carrozze, che hanno percorso più di 32mila chilometri. Altri sette sono in fase di prova e tre sono in preparazione e saranno configurati per viaggi a lunga percorrenza.