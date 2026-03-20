Messico, Sheinbaum riceve il presidente tedesco Steinmeier

CITTÀ DEL MESSICO, 19 MAR - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e la leader messicana Claudia Sheinbaum hanno tenuto una conferenza stampa dopo il loro incontro a Cancún, ribadendo gli ottimi rapporti bilaterali in vista del nuovo trattato commerciale con l'Ue. Steinmeier ha elogiato il Paese ospitante: "Il Messico e la Germania sono buoni alleati di lunga data e vorrei sottolineare che non solo il Messico è il nostro socio commerciale più importante in America Latina, ma condividiamo valori e interessi, tra cui la solidarietà". Il capo di Stato europeo ha poi affrontato le attuali crisi globali: "Il principio dell'inviolabilità delle frontiere viene calpestato dalla Russia ogni giorno", ha detto. In merito alle politiche sui dazi, ha avvertito che l'attuale governo degli Stati Uniti "non solo ha richieste dure nei nostri confronti, ma ha anche un'altra visione del mondo". Entrambi hanno riaffermato l'impegno per un mercato internazionale basato su regole certe, celebrando la presenza di oltre duemila aziende tedesche in territorio messicano e le solide condizioni create per attrarre nuovi capitali esteri.