Messico: Sheinbaum rassicura, 'sicurezza garantita per il Mondiale'

CITTÀ DEL MESSICO, 21 APR - La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha assicurato che il Paese offrirà "tutte le garanzie di sicurezza" in vista dei Mondiali di calcio 2026, organizzati con Stati Uniti e Canada. Le dichiarazioni, riportate dai principali media locali, arrivano all'indomani della sparatoria nel sito archeologico di Teotihuacán, dove un uomo ha ucciso una turista canadese e ferito 13 visitatori prima di togliersi la vita. La presidente ha definito l'episodio "isolato" e ha ribadito che non incide sulle condizioni generali di sicurezza per il turismo internazionale né sull'organizzazione del torneo. "C'è un team dedicato e un protocollo specifico per il Mondiale", ha spiegato durante la sua conferenza stampa quotidiana, riferendo di incontri già avviati con la Fifa. Il governo federale sta inoltre coordinando le misure con le autorità locali delle città coinvolte, tra cui Città del Messico, Nuevo León e Jalisco, che ospiteranno le partite. L'obiettivo, ha concluso Sheinbaum, è garantire standard elevati di sicurezza per tifosi e visitatori durante l'evento globale.