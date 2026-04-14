Messico, Sheinbaum elogia il Papa per gli appelli di pace

CITTÀ DEL MESSICO, 13 APR - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha elogiato il richiamo alla pace del Papa Leone XIV in merito al conflitto in Medio Oriente, nonostante le aggressioni verbali subite dal leader statunitense Donald Trump. Durante la conferenza mattutina, la capo di Stato ha definito l'atteggiamento del pontefice "una posizione molto cristiana", riconoscendo il suo sforzo per disinnescare le ostilità. "Il Papa ha lanciato appelli costanti per la pace, una cosa che noi celebriamo", ha dichiarato Sheinbaum, rammaricandosi apertamente per il fallimento delle recenti trattative per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La presidente ha infine ribadito i principi fondamentali della politica estera nazionale: "La posizione del Messico è sempre quella che difende la nostra Costituzione: l'autodeterminazione dei popoli, la non ingerenza e la soluzione pacifica di qualsiasi conflitto".