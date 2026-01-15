Messico, Sheinbaum difende l'accordo commerciale con gli Usa

CITTÀ DEL MESSICO, 15 GEN - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha difeso la validità del trattato commerciale nordamericano (Usmca), rispondendo alle recenti critiche di Donald Trump che lo ha definito "irrilevante". La titolare dell'esecutivo ha sottolineato come l'integrazione tra le economie dei due Paesi sia ormai profonda e indispensabile, evidenziando che sono gli stessi imprenditori statunitensi a sostenere l'accordo, avendo investito massicciamente in impianti produttivi sul suolo messicano. La leader ha ricordato che il commercio bilaterale supera i 300 miliardi di dollari, con un transito giornaliero di 400.000 veicoli alla frontiera ed ha spiegato che il trattato garantisce l'esenzione dai dazi solo rispettando rigide regole di origine, proteggendo così la produzione regionale dalle merci esterne. Contro la retorica di Trump sulla perdita di posti di lavoro, Sheinbaum ha citato studi secondo cui ogni impiego creato in Messico grazie all'integrazione ne genera tre negli Stati Uniti. Infine, ha ribadito che mantenere un Nord America unito è l'unica strategia efficace per competere nello scenario globale, specialmente contro la potenza cinese.