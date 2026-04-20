Messico, Sheinbaum chiude la visita a Barcellona con la scienza

CITTÀ DEL MESSICO, 19 APR - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha concluso la missione in Spagna visitando il Centro di Supercalcolo di Barcellona. Questo è stato l'ultimo impegno ufficiale prima del rientro. L'incontro ha consolidato la collaborazione tecnica per l'avvio di Coatlicue, un progetto attualmente in fase di sviluppo in Messico che doterà il Paese di un supercomputer all'avanguardia in America Latina. Hanno partecipato Diana Morant, ministra della Scienza del governo spagnolo, e Mateo Valero, direttore del centro catalano. "La scienza pubblica - ha detto Morant - è una maniera di costruire democrazia e pace". Valero ha evidenziato l'importanza del progetto: "Oggi un Paese senza un supercalcolatore non progredisce, senza intelligenza artificiale non avanza". Il musicista Joan Manuel Serrat, presente durante la visita, ha espresso il suo sostegno: "È una donna che ammiro profondamente". Dopo due ore di confronto su scienza e futuro, la leader messicana si è recata all'aeroporto per concludere il primo viaggio in Europa dall'inizio della sua amministrazione.