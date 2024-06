Messico: Sheinbaum, 'avremo un miglior sistema giudiziario'

CITTÀ DEL MESSICO, 12 GIU - Nella sua prima conferenza stampa nell'ufficio di transizione, Claudia Sheinbaum, presidente eletta del Messico, ha assicurato che gli investitori nazionali e stranieri "non devono preoccuparsi di una riforma della magistratura, perché finalmente si costruirà un sistema di giustizia migliore per il Paese. I vostri investimenti sono al sicuro in Messico", ha aggiunto, sottolineando che continueranno a prevalere la certezza e lo stato di diritto. Nonostante l'annuncio, il peso messicano ha continuato a deprezzarsi e il mercato azionario ha tagliato gran parte dei suoi guadagni, poiché la riforma proposta prevede, tra le altre cose, che i ministri dei tribunali, i magistrati e i giudici siano eletti a suffragio universale, un aspetto che, secondo gli investitori, indebolirebbe uno dei contrappesi al potere presidenziale.