Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Messico, Sheinbaum annuncia piano B dopo il no alla riforma elettorale

AA

CITTÀ DEL MESSICO, 12 MAR - Dopo la bocciatura della sua riforma costituzionale elettorale, respinta alla Camera dai voti contrari dell'opposizione e degli alleati, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha illustrato le direttive di un piano alternativo. L'obiettivo resta sradicare la corruzione e ridurre i privilegi economici dei funzionari pubblici. La nuova proposta si concentra sul riassetto della spesa legislativa, tagliando le strutture amministrative e i costi operativi dei congressi statali e soprattutto del Senato, dove la spesa supera ampiamente la media nazionale. L'intento della manovra è generare un risparmio di circa 200 milioni di euro annui. Come chiarito dalla titolare dell'esecutivo, le risorse non andranno al governo centrale, ma verranno destinate direttamente agli enti locali e ai comuni per rafforzare le infrastrutture, i servizi pubblici e lo sviluppo sociale. Il progetto prevede, inoltre, un potenziamento della democrazia partecipativa, facilitando le consultazioni popolari e la revoca del mandato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL MESSICO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario