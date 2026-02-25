Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Messico, possibile ripresa dell'invio di petrolio a Cuba

AA

CITTÀ DEL MESSICO, 24 FEB - La presidente messicana, Claudia Sheinbaum, sta valutando la ripresa delle spedizioni di petrolio verso Cuba. La decisione giunge dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha annullato i dazi imposti dal presidente Donald Trump contro i Paesi esportatori di greggio verso l'isola caraibica. La pronuncia del massimo tribunale Usa elimina di fatto la minaccia di ritorsioni doganali per il Messico. Durante un incontro con la stampa, la titolare dell'esecutivo ha confermato che il suo governo sta analizzando la nuova situazione prima di riavviare gli scambi. Rispondendo alle domande sulla riattivazione delle forniture energetiche, Sheinbaum ha dichiarato: "La sanzione oggi non esiste più, quindi stiamo verificando. Vi informeremo". L'annullamento delle tariffe statunitensi, originariamente imposte per "questioni di sicurezza", riapre un canale vitale per l'approvvigionamento cubano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL MESSICO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario