Messico, possibile ripresa dell'invio di petrolio a Cuba

CITTÀ DEL MESSICO, 24 FEB - La presidente messicana, Claudia Sheinbaum, sta valutando la ripresa delle spedizioni di petrolio verso Cuba. La decisione giunge dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha annullato i dazi imposti dal presidente Donald Trump contro i Paesi esportatori di greggio verso l'isola caraibica. La pronuncia del massimo tribunale Usa elimina di fatto la minaccia di ritorsioni doganali per il Messico. Durante un incontro con la stampa, la titolare dell'esecutivo ha confermato che il suo governo sta analizzando la nuova situazione prima di riavviare gli scambi. Rispondendo alle domande sulla riattivazione delle forniture energetiche, Sheinbaum ha dichiarato: "La sanzione oggi non esiste più, quindi stiamo verificando. Vi informeremo". L'annullamento delle tariffe statunitensi, originariamente imposte per "questioni di sicurezza", riapre un canale vitale per l'approvvigionamento cubano.