Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Messico, Pemex perde 2,22 miliardi di euro nel 2025

AA

CITTÀ DEL MESSICO, 27 FEB - La compagnia petrolifera statale Petróleos Mexicanos (Pemex) ha chiuso il 2025 con una perdita di 45,2 miliardi di pesos messicani, pari a 2,22 miliardi di euro, registrando così il secondo esercizio consecutivo in rosso, secondo quanto riportano i principali media messicani. In base ai risultati finanziari diffusi, il dato rappresenta comunque un miglioramento rispetto al pesante passivo del 2024, quando le perdite avevano raggiunto i 780,5 miliardi di pesos, equivalenti a 38,3 miliardi di euro. Nel quarto trimestre del 2025 la perdita si è attestata a 147 milioni di pesos (7,2 milioni di euro), in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi totali da vendite e servizi sono diminuiti dell'8,6%, scendendo a 1.500 miliardi di pesos (73,65 miliardi di euro). Tra ottobre e dicembre le entrate hanno registrato una flessione del 15,9% su base annua, attestandosi a 362,4 miliardi di pesos, pari a 17,8 miliardi di euro. Tra le cause indicate dai media locali figura il calo delle attività di esplorazione ed estrazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL MESSICO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario