Messico, Pemex perde 2,22 miliardi di euro nel 2025

CITTÀ DEL MESSICO, 27 FEB - La compagnia petrolifera statale Petróleos Mexicanos (Pemex) ha chiuso il 2025 con una perdita di 45,2 miliardi di pesos messicani, pari a 2,22 miliardi di euro, registrando così il secondo esercizio consecutivo in rosso, secondo quanto riportano i principali media messicani. In base ai risultati finanziari diffusi, il dato rappresenta comunque un miglioramento rispetto al pesante passivo del 2024, quando le perdite avevano raggiunto i 780,5 miliardi di pesos, equivalenti a 38,3 miliardi di euro. Nel quarto trimestre del 2025 la perdita si è attestata a 147 milioni di pesos (7,2 milioni di euro), in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi totali da vendite e servizi sono diminuiti dell'8,6%, scendendo a 1.500 miliardi di pesos (73,65 miliardi di euro). Tra ottobre e dicembre le entrate hanno registrato una flessione del 15,9% su base annua, attestandosi a 362,4 miliardi di pesos, pari a 17,8 miliardi di euro. Tra le cause indicate dai media locali figura il calo delle attività di esplorazione ed estrazione.