Messico, le levatrici indigene del Chiapas in marcia per i loro diritti

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 05 MAG - Decine di levatrici indigene del Chiapas hanno manifestato oggi a San Cristóbal de Las Casas per chiedere il riconoscimento legale e il libero esercizio della parto tradizionale, denunciando "criminalizzazione, minacce e molestie" contro la loro attività. Le appartenenti al Movimento delle levatrici del Chiapas Nich Ixim hanno marciato fino alla Plaza Catedral, riporta La Jornada, dove hanno celebrato il Giorno internazionale della levatrice con una cerimonia maya guidata dalla leader tseltal María Ruiz Sántiz. "Difendere la parto tradizionale significa difendere la continuità dei popoli e la sovranità dei corpi-territori", hanno affermato in un documento pubblico. Secondo le manifestanti, in molti municipi indigeni oltre il 75% delle nascite continua a essere assistito da levatrici tradizionali. Le donne hanno accusato le autorità sanitarie di scoraggiare i parti fuori dagli ospedali e di imporre ostacoli burocratici ai neonati assistiti da loro, nonostante le recenti riforme legislative riconoscano la validità dei certificati di nascita rilasciati dalle levatrici comunitarie.