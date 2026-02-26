Messico, investimenti esteri record nel 2025

CITTÀ DEL MESSICO, 25 FEB - Nel 2025 il Messico ha raggiunto un primato assoluto attraendo quasi 41 miliardi di dollari in investimenti diretti esteri. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Economia, si tratta di una crescita di quasi l'11% rispetto all'anno precedente, confermando una tendenza positiva per il quinto anno consecutivo. Il dicastero ha commentato il risultato: "Con questo traguardo, il Messico si posiziona come una destinazione strategica per il capitale produttivo globale, a fronte di un contesto in cui i flussi verso le economie in via di sviluppo hanno mostrato un calo del due per cento, secondo le stime delle Nazioni Unite". Il balzo più significativo riguarda l'arrivo di capitali freschi, un dato più che raddoppiato rispetto al passato. Gli Stati Uniti si confermano il principale socio commerciale, fornendo quasi il 40% dei fondi, seguiti dalla Spagna e dal Canada. A livello geografico, la meta prediletta dagli investitori resta di gran lunga la capitale del Paese, che ha assorbito oltre la metà delle risorse totali, seguita dallo Stato di Nuevo León.